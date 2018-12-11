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НБУ объяснил ускорение инфляции в ноябре

Киев • УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Базовая инфляция в ноябре 2018 года ускорилась до 8,9%. Национальный банк Украины выпустил комментарий относительно инфляционной динамики. Об этом со ссылкой на данные регулятора, сообщает УНН.

НБУ объяснил ускорение инфляции в ноябре

“Инфляция в годовом измерении в ноябре была близка к прогнозу, опубликованному в октябрьском ”Инфляционном отчете“. Несколько более высокие показатели базовой инфляции и темпов роста административно регулируемых цен почти полностью компенсировались низкими темпами роста цен на сырые продовольственные товары”, - говорится в сообщении.

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В НБУ утверждают, что базовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,9% год к году. Динамику этого показателя обусловило, прежде всего, рост цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.

Темпы подорожания продуктов питания с высокой степенью обработки остались на уровне 10,0% г/г. Ускорение роста цен на макаронные, кондитерские и мучные изделия было компенсировано медленнее динамикой цен на другие продукты. В частности, благодаря снижению мировых цен медленнее дорожали мясные и молочные продукты. Этот же фактор на фоне ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в Украине способствовал снижению темпов роста цен на подсолнечное масло, спреды и майонез.

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Темпы роста цен на непродовольственные товары также незначительно замедлились (4,4% г/г). В частности, за счет укрепления обменного курса гривны в течение октября-ноября низкими темпами росли цены на бытовую технику и автомобили, а рост цен на одежду и обувь остался сдержанным.

Рост цен на сырые продукты питания в ноябре ускорился до 2,4% г/г, однако было ниже, чем прогнозировалось. Недостаточное предложение из-за неблагоприятных погодных условий и слабый урожай овощей в Европе стимулировало ускорение роста цен на овощи. Мука дорожала из-за роста цен на пшеницу. В то же время в ноябре подешевели фрукты и яйца и замедлился рост цен на молоко, что нивелировало ускорение цен на другие сырые продукты питания.

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Темпы роста административно регулируемых цен увеличились до 17,3% г/г. В частности, в ноябре выросли тарифы на природный газ для населения (на 22,9%) и услуги местной телефонной связи. К тому же высокими темпами продолжили расти цены на алкогольные напитки, табачные изделия, проезд в автодорожном транспорте.

Снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривны способствовали замедлению роста цен на топливо.

“Несмотря на незначительные отклонения в темпах роста цен по различным группам товаров в ноябре, прогноз потребительской инфляции на конец года (10,1% г/г) остается актуальным”, - подытожили в НБУ.

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Напомним, 10 декабря Госстат обновил данные по уровню инфляции в Украине. Так, по последним данным, потребительская инфляция ускорилась до 10%. В месячном измерении цены выросли на 1,4%.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м., что отразилось на 20%-ном росте коммунальных тарифов нынешней зимой.

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