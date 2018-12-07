Світові ціни на нафту продовжили падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку впали в ціні до 59,53 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,88%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 51,03 долара за барель, втративши 0,89%.
Додамо, ціни на нафту знизилися після повідомлення про те, що члени ОПЕК досягли попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти, але ще не визначилася з підсумковою цифрою. Очікується, що рішення про рівень видобутку в 2019 році приймуть на зустрічі у Відні 7 грудня.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.