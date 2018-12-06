Країни ОПЕК домовилися про скорочення нафтовидобутку - ЗМІ

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер досягли попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти, але ще не визначилася з підсумковою цифрою. Про це з посиланням на одного з делегатів повідомляє Reuters, передає УНН.