Країни ОПЕК домовилися про скорочення нафтовидобутку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер досягли попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти, але ще не визначилася з підсумковою цифрою. Про це з посиланням на одного з делегатів повідомляє Reuters, передає УНН.
"ОПЕК в четвер досягла попередньої угоди зі скорочення видобутку нафти, але ще не визначилася з підсумкової цифрою", - повідомив один з делегатів.
Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх раніше заявив, що ОПЕК необхідно, щоб Росія, яка не входить в ОПЕК, також приєдналася до домовленості щодо скорочення.
Він заявив, що остаточне рішення ОПЕК і його союзників, ймовірно, буде в п'ятницю ввечері.
Як зазначає російський підрозділ Reuters, міністр енергетики РФ Олександр Новак у середу повернувся до Росії з Відня - можливо, щоб провести зустріч з президентом Володимиром Путіним. Російський міністр знову приїде до Відня у п'ятницю для участі в переговорах країн ОПЕК і держав, що не входять в картель.
Можливий обсяг зниження видобутку у межах операції може становити від 500 тисяч барелів на добу до 1,5 мільйона барелів на добу, але достатнім буде скорочення на 1 мільйон барелів на добу, сказав аль-Фаліх.
За словами делегатів, ОПЕК і союзники можуть скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу, якщо Росія знизить виробництво на 150 тисяч барелів на добу. Якщо Росія зменшить видобуток приблизно на 250 тисяч барелів на добу, то загальний обсяг скорочення може перевищити 1,3 мільйона барелів на добу.
Міністр нафти Ірану Біжан Зангане в четвер сказав, що підтримає угоду, якщо Ірану не доведеться знижувати власний видобуток. Іракський міністр нафти Тамер аль-Гадбан сказав, що Ірак підтримає скорочення видобутку і приєднається до нього.
Нагадаємо, світові ціни на нафту впали.