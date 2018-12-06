Страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи - СМИ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой. Об этом со ссылкой на одного из делегатов сообщает Reuters, передает УНН.