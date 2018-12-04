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Угода ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку під загрозою через Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. ОПЕК і виробники, що не входять у картель, працюють над укладенням угоди про скорочення видобутку нафти щонайменше на 1,3 мільйона барелів на добу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, які відзначили, що "наразі основною перешкодою є небажання Росії істотно зменшувати обсяг виробництва", передає УНН.

Угода ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку під загрозою через Росію

Члени ОПЕК у четвер зберуться у Відні, а у п'ятницю проведуть переговори з іншими нафтовиробниками, у тому числі з Росією, на тлі зниження цін на нафту, викликаного слабкістю глобальної економіки і занепокоєнням про перенасичення ринку, головним чином через зростання видобутку в США.

Фактичний лідер нафтового картелю, Саудівська Аравія, говорить про необхідність істотно скоротити видобуток з січня, але піддається тиску з боку президента США Дональда Трампа, який закликає знизити ціни на нафту, щоб підтримати світову економіку.

Джерела, три в ОПЕК і один з країни, що не входить у картель, сказали, що зустріч проходила у напруженій атмосфері та що позиція Росії буде ключовою умовою укладення угоди.

"Росія веде жорстку гру", - сказало одне з джерел в ОПЕК.

Російські джерела кажуть, що країна може скоротити видобуток приблизно на 140 тис. барелів на добу, проте члени картелю наполягають на тому, щоб обсяг скорочень становив від 250 тис. до 300 тис. барелів на добу.

Два джерела в ОПЕК сказали, що центральною темою переговорів було пропорційне скорочення видобутку обсягом 3-3,5% з рівня жовтня без будь-яких винятків для учасників.

"Поки ці основні критерії не будуть виконані, ОПЕК може потерпіти зниження цін на нафту ще якийсь час, якщо рішення про скорочення (видобутку) буде відкладено на місяць або два", - сказало одне з джерел.

Додамо, 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу. Пізніше Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів на добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін. Очікується, що рішення про рівень видобутку в 2019 році приймуть на зустрічі у Відні 5-7 грудня.

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