Сделка ОПЕК по сокращению нефтедобычи под угрозой из-за России

КИЕВ. 4 декабря. УНН. ОПЕК и не входящие в картель производители работают над заключением сделки о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, отметивших, что "на данный момент основным препятствием является нежелание России существенно уменьшать объем производства", передает УНН.