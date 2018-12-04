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Сделка ОПЕК по сокращению нефтедобычи под угрозой из-за России

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. ОПЕК и не входящие в картель производители работают над заключением сделки о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, отметивших, что "на данный момент основным препятствием является нежелание России существенно уменьшать объем производства", передает УНН.

Сделка ОПЕК по сокращению нефтедобычи под угрозой из-за России

Члены ОПЕК в четверг соберутся в Вене, а в пятницу проведут переговоры с другими нефтепроизводителями, в том числе с Россией, на фоне снижения цен на нефть, вызванного слабостью глобальной экономики и беспокойством о перенасыщении рынка, главным образом из-за роста добычи в США.

Фактический лидер нефтяного картеля, Саудовская Аравия, говорит о необходимости существенно сократить добычу с января, но подвергается давлению со стороны президента США Дональда Трампа, который призывает снизить цены на нефть, чтобы поддержать мировую экономику.

Источники, трое в ОПЕК и один из страны, не входящей в картель, сказали, что встреча проходила в напряженной атмосфере и что позиция России будет ключевым условием заключения соглашения.

“Россия ведет жесткую игру”, - сказал один из источников в ОПЕК.

Российские источники говорят, что страна может сократить добычу примерно на 140 тыс. баррелей в сутки, однако члены картеля настаивают на том, чтобы объем сокращений составил от 250 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки.

Два источника в ОПЕК сказали, что центральной темой переговоров было пропорциональное сокращение добычи в размере 3-3,5% с уровня октября без каких-либо исключений для участников.

“Пока эти основные критерии не будут выполнены, ОПЕК может потерпеть снижение цен на нефть еще какое-то время, если решение о сокращении (добычи) будет отложено на месяц или два”, - сказал один из источников.

Добавим, 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен. Ожидается, что решение об уровне добычи в 2019 году примут на встрече в Вене 5-7 декабря.

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