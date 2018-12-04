Сделка ОПЕК по сокращению нефтедобычи под угрозой из-за России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. ОПЕК и не входящие в картель производители работают над заключением сделки о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, отметивших, что "на данный момент основным препятствием является нежелание России существенно уменьшать объем производства", передает УНН.
Члены ОПЕК в четверг соберутся в Вене, а в пятницу проведут переговоры с другими нефтепроизводителями, в том числе с Россией, на фоне снижения цен на нефть, вызванного слабостью глобальной экономики и беспокойством о перенасыщении рынка, главным образом из-за роста добычи в США.
Фактический лидер нефтяного картеля, Саудовская Аравия, говорит о необходимости существенно сократить добычу с января, но подвергается давлению со стороны президента США Дональда Трампа, который призывает снизить цены на нефть, чтобы поддержать мировую экономику.
Источники, трое в ОПЕК и один из страны, не входящей в картель, сказали, что встреча проходила в напряженной атмосфере и что позиция России будет ключевым условием заключения соглашения.
“Россия ведет жесткую игру”, - сказал один из источников в ОПЕК.
Российские источники говорят, что страна может сократить добычу примерно на 140 тыс. баррелей в сутки, однако члены картеля настаивают на том, чтобы объем сокращений составил от 250 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки.
Два источника в ОПЕК сказали, что центральной темой переговоров было пропорциональное сокращение добычи в размере 3-3,5% с уровня октября без каких-либо исключений для участников.
“Пока эти основные критерии не будут выполнены, ОПЕК может потерпеть снижение цен на нефть еще какое-то время, если решение о сокращении (добычи) будет отложено на месяц или два”, - сказал один из источников.
Добавим, 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен. Ожидается, что решение об уровне добычи в 2019 году примут на встрече в Вене 5-7 декабря.