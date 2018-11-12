Ер-Ріяд допустив необхідність скорочення добового видобутку нафти на 1 млн барелів

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Великі виробники нафти на саміті у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення виробництва нафти на 1 мільйон барелів за добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.