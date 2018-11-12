Ер-Ріяд допустив необхідність скорочення добового видобутку нафти на 1 млн барелів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Великі виробники нафти на саміті у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення виробництва нафти на 1 мільйон барелів за добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх у понеділок заявив, що, за даними аналізу, може знадобитися скорочення видобутку, але влада вважає, що у цьому питанні є багато припущень.

При цьому видання Arab News уточнює, що саме саудівський міністр енергетики заявив, що нам "необхідно скоротити поставки нафти на 1 мільйон барелів на день у порівнянні з постачанням в жовтні".

Його колега з Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейль аль-Мазруї, який наразі обіймає посаду президента ОПЕК, також сказав, що, ймовірно, будуть необхідні "зміни".

Він, однак, додав, що "нам не потрібно занадто гостро реагувати, коли це відбудеться".

Сира нафта впала в ціні до мінімуму у 30 доларів за барель у січні 2016 року. Нафта Brent, яка торгувалася вище 80 доларів за барель останнім часом, тепер коливається у межах, трохи вищих 70 доларів.

Нагадаємо, раніше Халід аль-Фаліх заявив, що Ер-Ріяд може знизити видобуток вже у грудні на 500 тисяч барелів у порівнянні з листопадом у відповідь на прохання інших виробників про це. 

11 листопада моніторинговий комітет ОПЕК+ мав провести в Абу-Дабі позачергове засідання, на якому розглянути ситуацію з експортом нафти з Ірану.

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