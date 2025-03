У Саудівській Аравії допустили зниження видобутку нафти в 2019 році

За його словами, Ер-Ріяд може знизити видобуток вже в грудні на 500 тисяч барелів у порівнянні з листопадом у відповідь на прохання інших виробників про це. Халід аль-Фатіх зробив цю заяву не дивлячись на те, що після недавньої зустрічі ОПЕК+ не було озвучено яких-небудь змін в області виробництва нафти.

П’ятьма днями раніше Іран закликав скоротити видобуток Саудівську Аравію та Росію до 1 млн барелів нафти у день, оскільки через збільшення темпів видобутку ціни на неї впали на 15 доларів. Про те, щоб на шість місяців збільшити видобуток нафти на 1 млн барелів ОПЕК та інші великі експортери вирішили на саміті в червні 2018 року. Ініціативу запропонували Москва та Ер-Ріяд. До цього діяла угода ОПЕК+ 2016 року, за якою видобуток сумарно знижувалася 1,8 млн барелів на добу. Домовленість двічі продовжувалася, крайнім терміном дії був позначений кінець 2018 року.

5 листопада, на тлі введення нового пакету санкцій США проти Ірану, які, зокрема, обмежили купівлю іранської нафти, ціна на нафту марки Brent опустилася нижче 72 доларів за барель.

Як раніше інформував УНН із посиланням на The Wall Street Journal, фінансований державою дослідний центр у Саудівській Аравії вивчає можливий вплив розпаду ОПЕК на нафтовий ринок. Як зазначає видання, дослідження цього питання буде відбуватися саме на тлі підготовки в США антикартельного законопроекту, відомого як NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), мета якого — наділити американські суди повноваженнями розглядати антимонопольні позови на адресу країн-членів ОПЕК та інших держав, що беруть участь у картельних змовах на нафтовому ринку. Однак, за словами президента дослідного центру нафти імені короля Абдалли Адама Сьемінскі, законопроект не має до цього відношення.