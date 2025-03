В Саудовской Аравии допустили снижение добычи нефти в 2019 году

Эр-Рияд может снизить добычу уже в декабре на 500 тысяч баррелей по сравнению с ноябрем в ответ на просьбы других производителей об этом. Халид аль-Фатих сделал это заявление несмотря на то, что после недавней встречи ОПЕК+ не было озвучено каких-либо изменений в области производства нефти.

Пятью днями ранее Иран призвал сократить добычу Саудовскую Аравию и Россию до 1 млн баррелей нефти в день, так как из-за увеличения темпов добычи цены на нее упали на 15 долларов. О том, чтобы на шесть месяцев увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей ОПЕК и другие крупные экспортеры приняли решение на саммите в июне 2018 года. Инициативу предложили Москва и Эр-Рияд. До этого действовало соглашение ОПЕК+ 2016 года, по которому добыча суммарно снижалась 1,8 млн баррелей в сутки. Договоренность дважды продолжалась, крайним сроком действия был обозначен конец 2018 года.

5 ноября, на фоне введения нового пакета санкций США против Ирана, которые, в частности, ограничили покупку иранской нефти, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель.

Как ранее информировал УНН со ссылкой на The Wall Street Journal, финансируемый государством исследовательский центр в Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок. Как отмечает издание, исследование этого вопроса будет происходить именно на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), цель которого — наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Однако, по словам президента исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адама Сьемински, законопроект не имеет к этому отношения.