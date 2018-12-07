Мировые цены на нефть продолжили падение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром упали в цене до 59,53 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,88%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,03 доллара за баррель, потеряв 0,89%.
Добавим, цены на нефть снизились после сообщения о том, что члены ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой. Ожидается, что решение об уровне добычи в 2019 году примут на встрече в Вене 7 декабря.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.