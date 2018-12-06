Новорічні набори цукерок: стало відомо, як зекономити

"Переважна більшість виробників новорічних подарункових наборів просто фасує цукерки в упаковку, витрачаючи додаткові кошти лише на таку упаковку. Але упакований святковий набір коштує вже відсотків на 10-15 дорожче, хоча ті цукерки, які в нього входять, - звичайні, які можна було купити круглий рік", - зазначив експерт.



За його словами, ціна на такі подарункові набори буде стабільною протягом передсвяткового періоду й навіть в період після свят (2-3 січня), оскільки потім виробник просто розфасує цукерки й направить на реалізацію як звичайний товар.



При цьому він додав, що частина новорічних солодощів виробляється суто під Новий рік й Різдво, тож уже після свят ціна на них може впасти на 30% й навіть на 50% - зокрема на шоколадні вироби.



Нагадаємо, проблема безпеки та якості продуктів харчування в Україні актуальна протягом останніх років. Напередодні зимових свят українці купуватимуть більше, а тому є вірогідність, що фальсифікату і просто неякісних товарів побільшає.



Напередодні Нового року в Україні на фоні ажіотажного попиту зростуть ціни на основні продукти на продовольчих ринках, тоді як в супермаркетах можна буде закупити товари зі знижками.



