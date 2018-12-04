Експерт попередив про небезпеку передноворічних покупок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Проблема безпеки та якості продуктів харчування в Україні актуальна протягом останніх років. Напередодні зимових свят українці купуватимуть більше, а тому є вірогідність, що фальсифікату і просто неякісних товарів побільшає. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт Олексій Дорошенко.
За його словами, споживачам треба бути більш пильними і зважати, зокрема, на терміни придатності продуктів харчування, на умови їх зберігання тощо.
"Передсвятковий період - це той час, коли можуть продаватися прострочені продукти. Тим паче, що зараз підприємці не завжди підтримують правильний температурний режим зберігання товарів, бо це дорого, а всі хочуть зекономити", - сказав Дорошенко.
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Експерт додав, що святковий ажіотаж у магазинах, як правило, - шанс "продати усе, що довго лежало на полицях".
"Мій приклад: цими вихідними купив яйця. На упаковці написано - сорт вищий. Напис на самих яйцях - сорт перший. Тобто, яйця першого сорту продають як яйця вищого сорту лише за рахунок упаковки. Це - відвертий обман. Тому треба дивитися на упаковку. Уважно вивчати її, оглядати сам товар і не лише поверхнево", - порадив він.
Нагадаємо, як писав УНН, за останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів неякісними продуктами зросла у 17 разів.