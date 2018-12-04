Эксперт предупредил об опасности предновогодних покупок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Проблема безопасности и качества продуктов питания в Украине актуальна в последние годы. Накануне зимних праздников украинцы будут покупать больше, а потому есть вероятность, что фальсификата и просто некачественных товаров станет больше. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт Алексей Дорошенко.
По его словам, потребителям нужно быть более бдительными и обращать внимание, в частности, на сроки годности продуктов питания, условия их хранения и тому подобное.
"Предпраздничный период - это то время, когда могут продаваться просроченные продукты. Тем более, что сейчас предприниматели не всегда поддерживают правильный температурный режим хранения товаров, потому что это дорого, а все хотят сэкономить", - сказал Дорошенко.
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Эксперт добавил, что праздничный ажиотаж в магазинах, как правило, - шанс "продать все, что долго лежало на полках".
"Мой пример: в эти выходные купил яйца. На упаковке написано - сорт высший. Надпись на самых яйцах - сорт первый. То есть, яйца первого сорта продают как яйца высшего сорта только за счет упаковки. Это - откровенный обман. Поэтому надо смотреть на упаковку. Внимательно изучать ее, осматривать сам товар и не только поверхностно", - посоветовал он.
Напомним, как писал УНН, за последние четыре года количество отравлений украинских школьников некачественными продуктами выросло в 17 раз.