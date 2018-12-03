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Проблеми якості харчування у школах повинні вирішуватися на рівні міністерств - Тригубенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У питаннях забезпечення школярів якісним харчуванням українським чиновникам не вистачає системності підходу. Разом з тим, Україна здатна розробити та запровадити "здорове меню" для учнів, не гірше, аніж це сьогодні роблять наші західні сусіди. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Сергій Тригубенко, наводячи приклад Литви, передає УНН.

"...цікавий досвід Литви, яка запроваджує нові принципи харчування дітей у школах та інших навчальних закладах. Наші сусіди так комплексно підійшли до проблеми забезпечення учнів якісними продуктами що, навіть навчатимуть кухарів на спеціальних курсах готувати "правильно і смачно".

Ідея полягає у тому, аби повністю оновити меню для школярів, зробити його "здоровим", і, в якості першого кроку, реформи у навчальних закладах пропонують харчування за принципом "шведського столу".

Цілі, які з цього вбачають литовські колеги наступні:

- здорове та повноцінне харчування

- діти самі мають можливість обрати собі страву до смаку

- практично не залишається відходів

- розвиток навичок самостійного розпорядження коштами та їх економії, тощо", - розповів політик.

Він додав, що вражає масштаб та системність підходу Литви до реформи дитячого харчування.

"Шеф-кухарі ресторанів вже провели навчання близько 60 кухарів, що працюють у школах. А наступного року має розпочатися програмне навчання шкільних кухарів за кошти ЄС.

Ще одна новація - "електронний гаманець". Він запроваджений вже у 150 школах. В такий спосіб, батьки можуть контролювати як їх дитина витрачає кошти, яке меню обирає. Дитина ж має шанс вчитися самостійно розпоряджатися грошима, їх економити", - додав Тригубенко.

Нардеп наголосив, що у Литві питанням якості та форм харчування дітей у навчальних закладах опікуються на рівні "не будь-кого, а міністрів освіти та охорони здоров'я".

"Україні про таке поки зарано й мріяти. І прикро не з того, що ми, наприклад, не можемо розробити меню, чи навчити наших кухарів готувати здорову їжу... можемо звісно... але, складність не в деталях. А у тому, що нашим профільним міністрам не до цього. Адже саме системність та рівень підходу (на державному рівні) у такому випадку, як на мене, є визначальними для успішності будь-якої реформи", - зауважив депутат.

Нагадаємо, Тригубенко запропонував посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів у школи та садочки. Зміни, які потрібно внести до нормативних актів України, він скерував на розгляд Кабінету міністрів України. 

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