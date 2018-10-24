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Уряд має встановити нові тендерні вимоги до постачальників продуктів у дитсадки та школи - Тригубенко

Уряд має встановити нові тендерні вимоги до постачальників продуктів у дитсадки та школи - Тригубенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Україні зростає кількість харчових отруєнь у дитячих навчальних закладах. Серед причин такої невтішної статистики – недосконала правова база, зазначив нардеп Сергій Тригубенко на свій сторінці у Facebook, передає УНН.

Політик пояснив, що діюче законодавство зобов'язує школи та садочки погоджувати обраного постачальника продуктів харчування для дітей з санепідслужбою, проте зараз вже такої не існує.

"… її повноваження перебрала на себе Держпродспоживслужба. Остання активно не справляється зі своїми функціями по багатьох напрямках, а проблему неякісного харчування дітей виправдовує тривалою дією мораторію на перевірки", - написав він.

Аби виправити ситуацію та зобов'язати кожного потенційного постачальника продуктів харчування у навчальні заклади та табори відпочинку проходити перевірку і отримувати "добро" від контролюючого органу - потрібно оновити застаріле нормативно-правовове поле, зазначив Тригубенко.

З відповідною вимогою він звернувся до Кабінету міністрів України.

" Цим і зайнялися. Скерував депутатське звернення до КМУ із вимогою внести зміни до наказів МОЗ та МОН", - зазначив він.

Так, нардеп у зверненні до уряду просить привести діючі нормативні документи у відповідність до оновленого законодавства, яке регламентує роботу Держпродспоживслужби, зокрема.

Крім того, нардеп закликав уряд визначити обов'язковий для всіх навчальних, дошкільних та оздоровчо-відпочинкових закладів перелік вимог до постачальників харчових продуктів для можливості їх участі у тендері на закупівлю продуктів.

Також, Тригубенко вважає за необхідне встановити обов'язкові вимоги до постачальників харчових продуктів для участі у тендері. Йдеться, зокрема, про:

  •  наявність акту перевірки Держпродспоживслужбою з відсутністю порушень, як доказ того, що підприємство дотримується вимог до безпечності та якості харчових продуктів;
  •  наявність документів, що підтверджують впровадження системи НАССР для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є не перероблені інгредієнти тваринного походження.

"Питання тримаю на контролі", - резюмував політик.

Нагадаємо, як писав УНН, за 8 місяців цього року в українських закладах освіти зареєстровано  55 спалахів гострих кишкових інфекцій. 

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