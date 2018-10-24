Правительство должно установить новые тендерные требования к поставщикам продуктов в детсады и школы - Тригубенко

Политик пояснил, что действующее законодательство обязывает школы и садики согласовывать выбранного поставщика продуктов питания для детей с санэпидслужбой, однако сейчас уже таковой не существует.

"... ее полномочия взяла на себя Госпродпотребслужба. Последняя активно не справляется со своими функциями по многим направлениям, а проблему некачественного питания детей оправдывает длительным действием моратория на проверки", - написал он.

Чтобы исправить ситуацию и обязать каждого потенциального поставщика продуктов питания в учебные заведения и лагеря проходить проверку и получать "добро" от контролирующего органа - нужно обновить устаревшее нормативно-правовове поле, отметил Тригубенко.

С соответствующим требованием он обратился в Кабинет министров Украины.

"Этим и занялись. Направил депутатское обращение к КМУ с требованием внести изменения в приказы Минздрава и МОН", - отметил он.

Так, нардеп в обращении к правительству просит привести действующие нормативные документы в соответствие с обновленным законодательством, регламентирующим работу Госпродпотребслужбу, в частности.

Кроме того, нардеп призвал правительство определить обязательный для всех учебных, дошкольных и оздоровительно-отпускных заведений перечень требований к поставщикам пищевых продуктов для возможности их участия в тендере на закупку продуктов.

Также, Тригубенко считает необходимым установить обязательные требования к поставщикам пищевых продуктов для участия в тендере. Речь идет про:



наличие акта проверки Госпродпотребслужбой с отсутствием нарушений, как доказательство того, что предприятие соблюдает требования к безопасности и качеству пищевых продуктов;



наличие документов, подтверждающих внедрение системы НАССР для мощностей, которые осуществляют деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых есть не переработаные ингредиенты животного происхождения.



"Вопрос держу на контроле", - резюмировал политик.

Напомним, как писал УНН, за 8 месяцев этого года в украинских учебных заведениях зарегистрировано 55 вспышек острых кишечных инфекций.