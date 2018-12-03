Проблемы качества питания в школах должны решаться на уровне министерств - Тригубенко

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В вопросах обеспечения школьников качественным питанием украинским чиновникам не хватает системности подхода. Вместе с тем, Украина способна разработать и ввести "здоровое меню" для учеников, не хуже, чем это сегодня делают наши западные соседи. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Тригубенко, приводя пример Литвы, передает УНН.