Проблемы качества питания в школах должны решаться на уровне министерств - Тригубенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В вопросах обеспечения школьников качественным питанием украинским чиновникам не хватает системности подхода. Вместе с тем, Украина способна разработать и ввести "здоровое меню" для учеников, не хуже, чем это сегодня делают наши западные соседи. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Тригубенко, приводя пример Литвы, передает УНН.
"... интересный опыт Литвы, которая вводит новые принципы питания детей в школах и других учебных заведениях. Наши соседи так комплексно подошли к проблеме обеспечения учеников качественными продуктами что, даже будут учить поваров на специальных курсах готовить "правильно и вкусно".
Идея заключается в том, чтобы полностью обновить меню для школьников, сделать его "здоровым", и, в качестве первого шага, реформы в учебных заведениях предлагают питание по принципу "шведского стола".
Цели, которые ставят литовские коллеги следующие:
- здоровое и полноценное питание
- дети сами имеют возможность выбрать себе блюдо по вкусу
- практически не остается отходов
- развитие навыков самостоятельного распоряжения средствами и их экономии и т.д.", - рассказал политик.
Он добавил, что поражает масштаб и системность подхода Литвы к реформе детского питания.
"Шеф-повара ресторанов уже провели обучение около 60 поваров, работающих в школах. А в следующем году должно начаться программное обучение школьных поваров на средства ЕС.
Еще одна новация - "электронный кошелек". Он введен уже в 150 школах. Таким образом, родители могут контролировать как их ребенок тратит средства, какое меню выбирает. Ребенок же имеет шанс учиться самостоятельно распоряжаться деньгами, их экономить ", - добавил Тригубенко.
Нардеп отметил, что в Литве вопросам качества и форм питания детей в учебных заведениях занимаются на уровне "не кого либо, а министров образования и здравоохранения".
"Украине о таком пока рано и мечтать. И обидно не из-за того, что мы, например, не можем разработать меню, или научить наших поваров готовить здоровую пищу ... можем конечно ... но, сложность не в деталях. А в том, что нашим профильным министрам не до этого. Ведь именно системность и уровень подхода (на государственном уровне) в таком случае, на мой взгляд, являются определяющими для успешности любой реформы", - отметил депутат.
Напомним, Тригубенко предложил усилить тендерные требования к поставщикам продуктов в школы и садики. Изменения, которые нужно внести в нормативные акты Украины, он направил на рассмотрение Кабинета министров Украины.