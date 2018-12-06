Новогодние наборы конфет: стало известно, как сэкономить

"Подавляющее большинство производителей новогодних подарочных наборов просто фасует конфеты в упаковке, тратя дополнительные средства только на такую ​​упаковку. Но упакованный праздничный набор стоит уже процентов на 10-15 дороже, хотя те конфеты, которые в него входят, - обычные, которые можно было купить круглый год", - отметил эксперт.



По его словам, цена на такие подарочные наборы будет стабильной в течение предпраздничного периода и даже в период после праздников (2-3 января), поскольку потом производитель просто расфасуют конфеты и направит на реализацию как обычный товар.



При этом он добавил, что часть новогодних сладостей производится сугубо под Новый год и Рождество, и уже после праздников цена на них может упасть на 30% и даже на 50% - в частности на шоколадные изделия.



Напомним, проблема безопасности и качества продуктов питания в Украине актуальна в последние годы. Накануне зимних праздников украинцы будут покупать больше, а потому есть вероятность, что фальсификата и просто некачественных товаров больше.



Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.



