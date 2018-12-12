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MIM-104 Patriot

Ціна новорічного столу підскочила на 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Новорічний стіл-2019 обійдеться українцям у 1535 гривень. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України Микола Пугачов, передає УНН.

Ціна новорічного столу підскочила на 20%

“У середньому по Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2018 майже на 20% і складе 1535 грн”, — йдеться у повідомленні.

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При цьому найдорожчий новорічний стіл традиційно характерний для столиці. Так, найбільш економний варіант святкової трапези у Києві складає 1647,60 грн, що на 13,6% більше вартості новорічного столу 2018 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2157,60 грн.

Для розрахунку вартості експерти Інституту аграрної економіки формували новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Олів’є

Отже, за даними експертів 3 кг салату “Олів’є” традиційної рецептури обійдеться у 129,76 грн. Це на 25% більше, ніж при святкуванні Нового 2018 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса — 53,08 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку — 27 грн, 6 яєць — 15,10 грн та 180 г майонезу — 9,50 грн. Ще у 25,08 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.

Раніше УНН наводив дані, які відрізняються у бік подорожчання. Так, за інформацією гендиректора Української асоціації постачальників торгових мереж Олексія Дорошенка, 3 кг салату “Олів’є” коштуватиме 166,2 грн, що на 28% більше, ніж торік.

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Оселедець під шубою

Трохи дешевше — 118,32 грн — коштуватиме салат “Оселедець під шубою” (1,5 кг). Левову частку його вартості складе філе оселедця — 100 грн за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 9,50 грн, морква — 2,38 грн (1 шт.), буряк — 2,35 грн (1 шт.), цибуля — 2,15 грн (1 шт.), картопля — 1,94 грн (2 шт.).

М’ясо

Суттєво зростуть витрати на м’ясні продукти. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси “Салямі” коштуватиме, в середньому, 80 грн, стільки ж підчеревини копченої — 75 грн, а биток зі свинини свіжий — 78,50 грн. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 111 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 344,50 грн.

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Закуски

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) — 54 грн і пачка масла вершкового (200 г) — 32,25 грн.

Овочі

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 159,48 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 13,84 грн, гриби (1 кг) — 47,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) — 51 грн, огірки свіжі (0,5 кг) — 16,77 грн, помідори свіжі (1 кг) — 29,97 грн.

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Фрукти

Фрукти на святковому столі обійдуться у 78 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 50 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 22 грн, лимон (200 г) — 6 грн.

Хліб та кондитерські вироби

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 19,89 грн, а шоколадні цукерки — 170 грн за 1 кг.

Алкогольні напої

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 98 грн. У півтора рази більше — 155 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку.

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Безалкогольні напої

Безалкогольні напої обійдуться у 76,10 грн. За 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, за мінеральну воду (1,5 л) — 11,30 грн, за солодку воду (2 л) — 26,50 грн.

Делікатеси

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби — у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 грн, зауважив Микола Пугачов.

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Раніше НБУ пояснив прискорення інфляції у листопаді. 

Також УНН писав, напередодні Нового року подорожчають продукти.

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