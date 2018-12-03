Де купити найдешевшу ялинку: огляд цін

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Продаж новорічних ялинок цьогоріч почнеться 15 грудня – за 2 тижні до Новорічних свят. Хвойне дерево – окремий шматок бюджету на свята. Тому УНН вирішив подбати про ваш гаманець і промоніторили ринок цін на ялинки у цьому році.

Живі ялинки

Найдешевший варіант – купувати в лісових господарствах. Держава збирається продати півмільйона хвойних дерев по Україні таким шляхом. Ціна за таку ялинку буде 60-70 грн за погонний метр. Крім самого лісгоспу, ялинку за державною ціною можна буде придбати на торгових точках, базарах і ярмарках. Просто потрібно шукати ялинку з етикеткою або пластиковою стяжкою, на яких буде вказаний код ялинки.

Якщо держава вже чітко окреслила ціну на хвойні, то від приватних перекупників нас може чекати повний сюрприз.



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Економічний експерт Олексій Дорошенко прогнозує, що ціна у перекупника буде вдвічі дорожчою за ціну лісгоспу.



"Перекупники закладають у ціну витрат на логістику. Бо треба ж доправити ялинку цілою, щоб вона не осипалася… і ще треба трохи заробити. Тому, я думаю, що не менше ніж у 2-3 рази буде націнка. А з огляду на платоспроможність населення ціни залишаться приблизно на рівні минулого року", - розповів Дорошенко.

"Метрові ялинки можна буде придбати від 120-150 грн. Чим вища та пишніша ялинка – тим дорожче обійдеться. Середня вартість буде близько 300-400 грн за деревце півтора метра заввишки. Найнижча вартість новорічного символу буде у тридцятих числах грудня: "Тоді ялинку можна взяти за безцінь", - каже Дорошенко.

Також, живі ялинки можна взяти в оренду у горщечках. Таку послугу надають у лісових господарствах. Вартість такої ялинки буде приблизно 200 грн за метр. У разі оренди – після повернення дерева частину коштів також повертається.



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Штучні ялинки

Вартість штучної ялинки залежить від розміру, матеріалу з якого вона виготовлена та терміну експлуатації.

Ялинки ПВХ виготовляються з плівки, вони коштують дешевше. Найменший розмір 75 см коштує в середньому 300 грн. Півтораметрова ялинка обійдеться приблизно 650-700 грн. Велика – близько 1550 грн.



Ціна на сосни еліт класу вища. Штучне деревце висотою 90 см коштує майже 500 грн. За 170 см – доведеться заплатити майже 1000 грн, а за ялинку 300 см заввишки – 3350 грн.





Найдорожчі серед штучних ялинок – литі. Вони так називаються тому, що під час виготовлення пластик виливають у форми цільних гілок. Такі вироби найбільш схожі на живі дерева. Тому і ціна відповідна: півтораметрова ялинка куштуватиме понад 2000 грн. Виріб висотою 230 см коштуватиме аж 5000 грн.

