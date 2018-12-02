Експерт порадив, коли вигідно купувати новорічні іграшки й подарунки

"Прикраси вже продаються усюди, але ціна наразі на них є найбільшою – їх вартість знизиться вже за два-три дні до Нового року, і іграшки, які коштували по 50 гривень за штуку, можна буде придбати вже вдвічі дешевше", - зазначив економіст.



За його словами, ті, хто не поспішає прикрашати новорічну ялинку у себе вдома і готовий відкласти процес декорування оселі ближче до свята, може суттєво зекономити. В переддень Нового року вартість прикрас може бути знижена навіть на 70% від нинішнього рівня цін.



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При цьому він додав, що купувати подарунки зі знижками можна уже з початку місяця – оскільки деякі товари вже продаються за 50% від початкової вартості. Але, щоб не стати жертвою маркетингового ходу, слід дізнатися про реальну ціну товару, оскільки дуже часто "знижка" виникає лише внаслідок підвищення початкової ціни товару.



"Купувати, звертаючи увагу на знижку, не варто – слід порівнювати ціну на цей товар в різних магазинах або зі схожими між собою товарами", - додав експерт.



Нагадаємо, розмір знижок на товари в "чорну п'ятницю" в Україні обмежена торговельною націнкою, оскільки Україна не є виробником більшості продукції, що продається на українському ринку.



В Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

Монтаж головної ялинки на Софійській площі почався 24 листопада, її висота становитиме 25 метрів.