Новорічні корпоративи українців: не в ресторанах і без олів'є

"В порівнянні з минулим, позаминулим роками, спостерігається якась небачена активність з точку зору замовлень новорічних корпоративів. Великі зали ресторанів уже всі зайняті, тож дуже активно цього року працює кейтерінг на новорічні корпоративи. Він і минулого року був, але цього року особливо, тому що не вистачає місць в ресторанах і не так багато закладів, у яких є великі зали на 50-100 осіб", - зазначила експерт.

За її словами, тож організації орендують велике приміщення в будь-якому місці, замовляють їжу, напої та обслуговування від кейтирингових компаній.

При цьому вона додала, що все більше компаній при підготовці до новорічного корпоративу надають перевагу не традиційній українській кухні (із ситними м'ясними стравами, нарізкою й неодмінним салатом "Олів'є"), а східній або європейській кухні – із легкими салатами з рослинними заправками, канапе, з морепродуктами тощо.

"Новий рік поступово переходить до того, що він стає менш традиційним для молодих людей на корпоративах", - підкреслила експерт.

Нагадаємо, в Україні на новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.



Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.



Монтаж головної ялинки на Софійській площі розпочнеться 24 листопада, її висота становитиме 25 метрів.