Новогодние корпоративы украинцев: не в ресторанах и без оливье
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В связи с большим спросом на проведение новогодних корпоративов многие компании организовывать праздники не в ресторанах, а в арендованных для этого залах, причем в меню будут преобладать легкие блюда европейской или восточной кухни. Об этом сообщила директор Ассоциации ресторанов Ольга Насонова в комментарии корреспонденту УНН.
"По сравнению с прошлым, позапрошлым годами, наблюдается некая невиданная активность с точки зрения заказов новогодних корпоративов. Большие залы ресторанов уже все заняты, поэтому очень активно в этом году работает кейтеринг на новогодние корпоративы. Он и в прошлом году был, но в этом году особенно, потому что не хватает мест в ресторанах и не так много заведений, в которых есть большие залы на 50-100 человек", - отметила эксперт.
По ее словам, поэтому организации арендуют большое помещение в любом месте, заказывают еду, напитки и обслуживание от кейтирингових компаний.
При этом она добавила, что все больше компаний при подготовке новогоднего корпоратива оказывают предпочтение не традиционной украинской кухни (с сытными мясными блюдами, нарезкой и непременным салатом "Оливье"), а восточной или европейской кухне - с легкими салатами с растительными заправками, канапе, с морепродуктами и тому подобное.
"Новый год постепенно переходит к тому, что он становится менее традиционным для молодых людей на корпоративах", - подчеркнула эксперт.
Напомним, в Украине на новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.
Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.
Монтаж главной елки на Софийской площади начнется 24 ноября, ее высота составит 25 метров.