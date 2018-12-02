Эксперт посоветовал, когда выгодно покупать новогодние игрушки и подарки

"Украшения уже продаются везде, но цена пока на них является самой большой - их стоимость снизится уже через два-три дня до Нового года, и игрушки, которые стоили по 50 гривен за штуку, можно будет приобрести уже в два раза дешевле", - отметил экономист.



По его словам, те, кто не спешит украшать новогоднюю елку у себя дома и готов отложить процесс декорирования дома ближе к празднику, может существенно сэкономить. В канун Нового года стоимость украшений может быть снижена даже на 70% от нынешнего уровня цен.



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При этом он добавил, что покупать подарки со скидками можно уже с начала месяца - поскольку некоторые товары уже продаются за 50% от первоначальной стоимости. Но, чтобы не стать жертвой маркетингового хода, следует узнать о реальной цене товара, поскольку очень часто "скидка" возникает только вследствие повышения начальной цены товара.



"Покупать, обращая внимание на скидку, не стоит - нужно сравнивать цену на этот товар в разных магазинах или с похожими между собой товарами", - добавил эксперт.



Напомним, размер скидок на товары в "черную пятницу" в Украине ограничено торговой наценкой, поскольку Украина не является производителем большинства продаваемой продукции на украинском рынке.



В Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.

Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Монтаж главной елки на Софийской площади начался 24 ноября, ее высота составит 25 метров.