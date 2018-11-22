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Експерт розповів, на які знижки можуть розраховувати українці в "чорну п'ятницю"

Експерт розповів, на які знижки можуть розраховувати українці в "чорну п'ятницю"

Київ • УНН

 • 16340 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Розмір знижок на товари в "чорну п'ятницю" в Україні обмежені торговельною націнкою, оскільки Україна не є виробником більшості продукції, що продається на українському ринку. Таку думку висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі кореспонденту УНН.

"Я не думаю, що в Україні, купуючи на "чорну п'ятницю", можна серйозно зекономити, на відміну від США, де є дуже великі знижки – до 70%, зокрема на товари довгострокового вжитку – електроніку тощо. В Україні такого не буде просто тому, що ми не є виробниками даного виду продукції і все, що до нас заходить, воно заходить по імпорту. Максимальна знижка буде розповсюджуватись виключно на ту торговельну націнку, яку в свій час заклав імпортер", - зазначив економіст.

При цьому він додав, що українці не є багатими людьми в більшості своїй, тому в них немає можливості міняти товари довгострокового вжитку тільки через зниження ціни на них. За статистикою, 51% витрат домогосподарств ідуть на харчі, близько 18% - на оплату комунальних послуг, значна частина йде на медикаменти, тож на купівлю побутової техніки, одягу й інших товарів, які потенційно можуть дешевшати в "чорну п'ятницю", грошей в середньостатистичній родині майже не залишається.

"Ми запозичили ідею з Америки, не підклавши під неї якоїсь серйозної матеріальної вигоди для споживача, який буде йти і купувати", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 листопада, українці доєднаються до світового марафону в гонитві за знижками — у день, який у 60-ті роки минулого сторіччя у США охрестили “чорною п’ятницею”. А вже наступного дня Україна має присвятити вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком.

Найдешевшими продуктами в Україні залишаються картопля і крупи – ціни на них будуть зростати до кінця року.

Українські Національні Новини

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