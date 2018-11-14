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Економіст назвав найдешевші продукти в Україні

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Найдешевшими продуктами в Україні залишаються картопля і крупи – ціни на них будуть зростати до кінця року. Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі кореспонденту УНН.

"Картопля – це найдешевший продукт – від 6 гривень за кг, а крупи на другому місті – від 9 грн десь навіть можна купити. Соціальний хліб, для порівняння, – в середньому по країні, коштує 17 грн за кг. Більшість українців перейшли на дешеву крупу, що і обумовлює зростання цін на неї", - зазначив експерт.

За його словами, зокрема гречка наразі продовжує дешевшати через те, що попит на неї вже впав. Незаможні верстви населення "переходять" на більш дешеві крупи. Навіть в їдальні Верховної Ради пшоняну кашу пропонують щодня, тоді як гречка з'являється не частіше разу на тиждень. Зростання попиту на цю крупу обумовлює підвищення ціни на неї.

При цьому він додав, що серед круп найбільшим попитом користується ячна, пшоняна, манна, перлова, які коштують від 9-10 грн за кг. Однак ці продукти, за його прогнозом, будуть продовжувати зростати в ціні найбільше. Якщо ще на початку року кілограм таких круп коштував 7-8 грн, то наразі ціна на них піднялася. Картопля ж буде єдиним овочем, який буде зростати в ціні – приблизно до 25% до кінця року.

Нагадаємо, згідно з осіннім прогнозом, основні соціальні продукти, які входять у споживчий кошик, до кінця року подорожчають у середньому на 5%.

Восени в Україні ціни на алкогольні напої зростуть на 13%.

В Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

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