Економіст назвав найдешевші продукти в Україні

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Найдешевшими продуктами в Україні залишаються картопля і крупи – ціни на них будуть зростати до кінця року. Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі кореспонденту УНН.