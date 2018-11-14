Экономист назвал самые дешевые продукты в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Самыми дешевыми продуктами в Украине остаются картофель и крупы - цены на них будут расти до конца года. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии корреспонденту УНН.
"Картофель - это самый дешевый продукт - от 6 гривен за кг, а крупы на втором месте - от 9 грн где-то даже можно купить. Социальный хлеб, для сравнения - в среднем по стране, стоит 17 грн за кг. Большинство украинцев перешли на дешевую крупу, что и обусловливает рост цен на нее", - отметил эксперт.
По его словам, в частности гречка пока продолжает дешеветь из-за того, что спрос на нее уже упал. Малоимущие слои населения "переходят" на более дешевые крупы. Даже в столовой Верховной Рады пшенную кашу предлагают ежедневно, тогда как гречка появляется не чаще раза в неделю. Рост спроса на эту крупу обусловливает повышение цены на нее.
При этом он добавил, что среди круп наибольшим спросом пользуется ячневая, пшенная, манная, перловая, которые стоят от 9-10 грн за кг. Однако эти продукты, по его прогнозу, будут продолжать расти в цене больше всего. Если еще в начале года килограмм таких круп стоил 7-8 грн, то сейчас цена на них поднялась. Картофель же будет единственным овощем, который будет расти в цене - примерно до 25% до конца года.
Напомним, согласно осенним прогнозом, основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.
Осенью в Украине цены на алкогольные напитки вырастут на 13%.
В Украине за январь-сентябрь 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 5,5% и составил 659, 661 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.