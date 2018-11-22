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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94169 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Эксперт рассказал, на какие скидки могут рассчитывать украинцы в "черную пятницу"

Эксперт рассказал, на какие скидки могут рассчитывать украинцы в "черную пятницу"

Киев  •  УНН

 • 16333 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Размер скидок на товары в "черную пятницу" в Украине ограничены торговой наценкой, поскольку Украина не является производителем большинства продаваемой продукции на украинском рынке. Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии корреспонденту УНН.

"Я не думаю, что в Украине, покупая на "черную пятницу", можно серьезно сэкономить, в отличие от США, где очень большие скидки - до 70%, в том числе на товары долгосрочного пользования - электронику и тому подобное. В Украине такого не будет просто потому, что мы не являемся производителями данного вида продукции и все, что к нам заходит, оно заходит по импорту. Максимальная скидка будет распространяться только на ту торговую наценку, которую в свое время заложил импортер", - отметил экономист.

При этом он добавил, что украинцы не являются богатыми людьми в большинстве своем, поэтому у них нет возможности менять товары долгосрочного потребления только из-за снижения цены на них. По статистике, 51% расходов домохозяйств идут на еду, около 18% - на оплату коммунальных услуг, значительная часть идет на медикаменты, поэтому на покупку бытовой техники, одежды и других товаров, которые могут дешеветь в "черную пятницу", денег в среднестатистической семье почти не остается.

"Мы позаимствовали идею из Америки, не подложив под нее какой-то серьезной материальной выгоды для потребителя, который будет идти и покупать", - подытожил эксперт.

Напомним, в пятницу, 23 ноября, украинцы присоединятся к мировому марафону в погоне за скидками - в день, который в 60-е годы прошлого столетия в США окрестили "черной пятницей" . А уже на следующий день Украина должна посвятить чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом.

Самыми дешевыми продуктами в Украине остаются картофель и крупы - цены на них будут расти до конца года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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