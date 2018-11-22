Эксперт рассказал, на какие скидки могут рассчитывать украинцы в "черную пятницу"

"Я не думаю, что в Украине, покупая на "черную пятницу", можно серьезно сэкономить, в отличие от США, где очень большие скидки - до 70%, в том числе на товары долгосрочного пользования - электронику и тому подобное. В Украине такого не будет просто потому, что мы не являемся производителями данного вида продукции и все, что к нам заходит, оно заходит по импорту. Максимальная скидка будет распространяться только на ту торговую наценку, которую в свое время заложил импортер", - отметил экономист.



При этом он добавил, что украинцы не являются богатыми людьми в большинстве своем, поэтому у них нет возможности менять товары долгосрочного потребления только из-за снижения цены на них. По статистике, 51% расходов домохозяйств идут на еду, около 18% - на оплату коммунальных услуг, значительная часть идет на медикаменты, поэтому на покупку бытовой техники, одежды и других товаров, которые могут дешеветь в "черную пятницу", денег в среднестатистической семье почти не остается.



"Мы позаимствовали идею из Америки, не подложив под нее какой-то серьезной материальной выгоды для потребителя, который будет идти и покупать", - подытожил эксперт.



Напомним, в пятницу, 23 ноября, украинцы присоединятся к мировому марафону в погоне за скидками - в день, который в 60-е годы прошлого столетия в США окрестили "черной пятницей" . А уже на следующий день Украина должна посвятить чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.



В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом.



Самыми дешевыми продуктами в Украине остаются картофель и крупы - цены на них будут расти до конца года.