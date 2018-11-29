Українцям пообіцяли рейди захисників ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Щороку Держлісагентство запроваджує додаткові заходи з охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“У новорічний період 2018-2019 років також надано доручення організувати рейдові бригади державної лісової охорони спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції, громадськими інспекторами з охорони довкілля, громадськістю та представниками ЗМІ для виявлення правопорушників”, — йдеться у повідомленні.
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Раніше українців попередили, що буває за незаконну вирубку ялинок. Новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами — самоклейними етикетками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття, і тим самим унеможливлюється їх повторне використання.
Також власників айфонів забезпечили технічніми можливостями перевіряти “чесність” ялинки в один клік.
Як повідомляв УНН, цього року головні лісники країни планують реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок. По Україні середня ціна, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр.