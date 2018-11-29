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Українців попередили, що буває за незаконну вирубку ялинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Незаконна вирубка ялинок в Україні карається залежно від ступеня заподіяної шкоди позбавленням свободи і чималими сумами штрафів. Максимальна сума стягнення становить понад 13,5 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у Державному агентстві лісових ресурсів.

Українців попередили, що буває за незаконну вирубку ялинок

“Штрафні санкції за незаконну вирубку новорічних дерев складаються із суми заподіяної шкоди лісу та адміністративного чи кримінального (у разі істотної шкоди) штрафу”, — йдеться у повідомленні.

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Розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки (в лісі чи в межах населеного пункту) та діаметра дерева у корі біля шийки кореня, зокрема:

І. Відповідно до додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 665 “Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників до ступеня припинення росту”, відшкодовується шкода за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні:

діаметр дерева у корі біля шийки кореня - розмір шкоди

  • до 10 см 453,99 грн
  • 10,1-14 см 799,86 грн
  • 14,1-18 см 2053,71 грн

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ІІ. Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного вирубування хвойних дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 541), складає:

діаметр дерева у корі біля шийки кореня - розмір шкоди
степова зона - інші зони

  • до 10 см 279 грн 246 грн
  • 10,1-14 см 480 грн 429 грн
  • 14,1-18 см 1221 грн 1122 грн

ІІІ. Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням незаконним вирубуванням хвойних дерев у межах міст та інших населених пунктів, (постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 559) складає:

діаметр дерева у корі біля шийки кореня - розмір шкоди

  • До 10 см 1152 грн
  • 10,1-14 см 1500 грн
  • 14,1-18 см 1852 грн

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Крім того, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення лісопорушники сплачують ще й штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а посадові особи від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів (119-204 грн).

Статтею 246 Кримінального кодексу України “Незаконна порубка лісу” визначено, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -
карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, — карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, власники айфонів зможуть перевірити “чесність” ялинки в один клік.

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