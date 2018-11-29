Українців попередили, що буває за незаконну вирубку ялинок

“Штрафні санкції за незаконну вирубку новорічних дерев складаються із суми заподіяної шкоди лісу та адміністративного чи кримінального (у разі істотної шкоди) штрафу”, — йдеться у повідомленні.

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Розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки (в лісі чи в межах населеного пункту) та діаметра дерева у корі біля шийки кореня, зокрема:

І. Відповідно до додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 665 “Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників до ступеня припинення росту”, відшкодовується шкода за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні:

діаметр дерева у корі біля шийки кореня - розмір шкоди



до 10 см 453,99 грн



10,1-14 см 799,86 грн



14,1-18 см 2053,71 грн



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ІІ. Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного вирубування хвойних дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 541), складає:

діаметр дерева у корі біля шийки кореня - розмір шкоди

степова зона - інші зони



до 10 см 279 грн 246 грн



10,1-14 см 480 грн 429 грн



14,1-18 см 1221 грн 1122 грн



ІІІ. Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням незаконним вирубуванням хвойних дерев у межах міст та інших населених пунктів, (постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 559) складає:

діаметр дерева у корі біля шийки кореня - розмір шкоди



До 10 см 1152 грн



10,1-14 см 1500 грн



14,1-18 см 1852 грн



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Крім того, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення лісопорушники сплачують ще й штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а посадові особи від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів (119-204 грн).

Статтею 246 Кримінального кодексу України “Незаконна порубка лісу” визначено, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, — карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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