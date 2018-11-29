Украинцев предупредили, что бывает за незаконную вырубку елок

“Штрафные санкции за незаконную вырубку новогодних деревьев состоят из суммы причиненного ущерба лесу и административного или уголовного (в случае существенного вреда) штрафа”, — говорится в сообщении.

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Размер ущерба зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки (в лесу или в пределах населенного пункта) и диаметра дерева в коре у шейки корня, в частности:

I. В соответствии с приложением 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 23 июля 2008 года № 665 “Такса для исчисления размера вреда, причиненного лесу предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами незаконной вырубкой и повреждением деревьев и кустарников до степени прекращения роста”, возмещается вред за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе:

диаметр дерева в коре у шейки корня - размер ущерба



до 10 см 453,99 грн



10,1-14 см 799,86 грн



14,1-18 см 2053,71 грн



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II. Размер ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие незаконной вырубки хвойных деревьев на территориях и объектах природно-заповедного фонда за пределами населенных пунктов, (постановление Кабинета Министров Украины от 24.07.2013 № 541) составляет:

диаметр дерева в коре у шейки корня размер ущерба

степная зона другие зоны



до 10 см 279 грн 246 грн



10,1-14 см 480 грн 429 грн



14,1-18 см 1221 грн 1122 грн



III. Размер ущерба, причиненного зеленым насаждениям незаконной вырубкой хвойных деревьев в пределах городов и других населенных пунктов, (постановление Кабинета Министров Украины от 8 апреля 1999 года № 559) составляет:

диаметр дерева в коре у шейки корня - размер ущерба



До 10 см 1152 грн



10,1-14 см 1500 грн



14,1-18 см 1852 грн



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Кроме того, согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях лесонарушители платят еще и штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн), а должностные лица от семи до двенадцати необлагаемых минимумов (119-204 грн).

Статьей 246 Уголовного кодекса Украины “Незаконная порубка леса” определено, что незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, причинившая существенный вред, а также совершение таких действий в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда или в других особо охраняемых лесах — наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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То же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, — наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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