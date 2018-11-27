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Мінприроди оскаржить рішення суду про дозвіл полювати на лося

Мінприроди оскаржить рішення суду про дозвіл полювати на лося

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів України подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував наказ міністерства про занесення лося європейського до Червоної книги та скасував заборону на його полювання. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.

“Сьогодні видатний Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення, яким визнав протиправною заборону Мінприроди полювання на лося та скасував мій наказ про внесення цієї тварини до Червоної книги. Я з таким рішення не згоден! Мінприроди буде оскаржувати його!”, — запевнив міністр.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправним заходи з заборони полювати на цю тварину.

Раніше Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України.

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