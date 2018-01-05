Лося офіційно внесено до Червоної книги України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“Мін’юст зареєстрував наказ Мінприроди про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Маємо юстований документ. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин і полювання на нього карається законом”, — підкреслив Семерак.
Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
Зазначимо, на 2018 рік заплановано проведення спеціальних наукових досліджень, які дозволять встановити реальну чисельність лосів європейських в Україні.
Семерак також звернув увагу на те, що в Україні залишаються проблеми і труднощі в боротьбі з браконьєрством. Їх вирішення стане одним із пріоритетних завдань для міністерства у 2018 році. Зокрема, планується перегляд розмірів штрафів та ліквідація застарілої неефективної системи природоохоронного нагляду та контролю, яка є корупційним пережитком минулого.
Нагадаємо, Національна комісія з питань Червоної книги України 9 листопада ухвалила рішення про внесення лося до Червоної книги України.