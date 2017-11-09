Лось потрапив до Червоної книги України

За його словами, голосування відбувалося у таємному форматі — 24 голоси “за”, 6 — “проти” та 1 утримався.

“Не дивлячись на тиск мисливських лоббі, більшістю голосів було прийнято рішення. Тепер Міністерство екології може остаточно внести тварину до Червоної книги і захистити від винищення. Наскільки відомо, міністр готовий до цього кроку”, — написав Тодорчук.

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Ще у травні 2017 повідомлялося, що популяцію лося можуть занести до Червоної книги України за ініціативи Міністерства екології та природних ресурсів.