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Лось потрапив до Червоної книги України

Лось потрапив до Червоної книги України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Лося внесли до Червоної книги України. Таке рішення сьогодні більшістю голосів ухвалили на засіданні Національної комісії з питань Червоної книги України, повідомив координатор руху за права тварин UAnimals Олександр Тодорчук у Facebook, передає УНН.

За його словами, голосування відбувалося у таємному форматі — 24 голоси “за”, 6 — “проти” та 1 утримався.

“Не дивлячись на тиск мисливських лоббі, більшістю голосів було прийнято рішення. Тепер Міністерство екології може остаточно внести тварину до Червоної книги і захистити від винищення. Наскільки відомо, міністр готовий до цього кроку”, — написав Тодорчук.

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Ще у травні 2017 повідомлялося, що популяцію лося можуть занести до Червоної книги України за ініціативи Міністерства екології та природних ресурсів.

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