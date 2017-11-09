Лось попал в Красную книгу Украины

По его словам, голосование проходило в тайном формате - 24 голоса "за", 6 - "против" и 1 воздержался.

"Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение. Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу", - написал Тодорчук.

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Еще в мае 2017 года сообщалось, что популяцию лося могут занести в Красную книгу Украины по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов.