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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14725 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31428 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42526 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48488 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44568 просмотра

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11:14 • 91284 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99176 просмотра

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Лось попал в Красную книгу Украины

Лось попал в Красную книгу Украины

Киев  •  УНН

 • 35464 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Лося внесли в Красную книгу Украины. Такое решение большинством голосов приняли на заседании Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины, сообщил координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук в Facebook, передает УНН.

По его словам, голосование проходило в тайном формате - 24 голоса "за", 6 - "против" и 1 воздержался.

"Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение. Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу", - написал Тодорчук.

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Еще в мае 2017 года сообщалось, что популяцию лося могут занести в Красную книгу Украины по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов.

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