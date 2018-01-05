Лось официально внесен в Красную книгу Украины

“Минюст зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Есть юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и охота на него карается законом”, - подчеркнул Семерак.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Отметим, на 2018 год запланировано проведение специальных научных исследований, которые позволят установить реальную численность лосей европейских в Украине.

Семерак также обратил внимание на то, что в Украине остаются проблемы и трудности в борьбе с браконьерством. Их решение станет одной из приоритетных задач для министерства в 2018 году. В частности, планируется пересмотр размеров штрафов и ликвидация устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого.

Напомним, Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украина 9 ноября приняла решение о внесении лося в Красную книгу Украины.