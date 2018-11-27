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Суд виключив лося із Червоної книги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправним заходи з заборони полювати на цю тварину. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.

“Суд ухвалив рішення частково задовольнити адміністративний позов — визнав протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів України по вжиттю заходів щодо заборони полювання на лося, а також визнав протиправним та нечинним наказ даного Міністерства “Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)”, — повідомили у прес-службі суду.

У суді пояснили, що однією з основних причин для скасування наказу Мінекології стало те, що у відповідному поданні Нацкомісії не наведено жодного наукового обґрунтування необхідності занесення тварини до Червоної книги України та не зазначено чітких даних щодо чисельності популяції та її динаміки.

Також, за інформацією суду, у матеріалах Нацкомісії вказано, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводились, і Мінекології лише оголосило тендер з дослідженя популяції лося європейського.

“Інших доказів на підтвердження наявності підстав необхідності занесення лося європейського до Червоної книги України до суду надано не було”, — зауважили у суді.

Крім того, у суді зазначили, що наказом Мінекології заборонило полювати на лося відповідно до закону “Про тваринний світ” та експертного висновку Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України щодо стану популяції лося в Україні, але цей висновок не було надано на розгляд суду.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України. 

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