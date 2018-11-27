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Суд исключил лося из Красной книги

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.

"Суд принял решение частично удовлетворить административный иск - признал противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов Украины по принятию мер о запрете охоты на лося, а также признал противоправным и недействительным приказ данного Министерства "О внесении изменений в Перечень видов животных, что заносятся в Красную книгу Украина (животный мир)", - сообщили в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что одной из основных причин для отмены приказа Минэкологии стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено ни одного научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и не указано четких данных о численности популяции и ее динамики.

Также, по информации суда, в материалах Нацкомиссии указано, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились, и Минэкологии только объявило тендер по исследование популяции лося европейского.

"Других доказательств в подтверждение наличия оснований необходимости занесения лося европейского в Красную книгу Украины к суду предоставлено не было", - отметили в суде.

Кроме того, в суде отметили, что приказом Минэкологии запретило охотиться на лося в соответствии с законом "О животном мире" и экспертного заключения Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины по состоянию популяции лося в Украине, но этот вывод не был предоставлен на рассмотрение суда.

Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.

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