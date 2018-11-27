Минприроды обжалует решение суда о разрешении охотиться на лося
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу и отменил запрет на его охоту. Об этом написал на своей странице в Facebook министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.
“Сегодня выдающийся Окружной административный суд Киева принял решение, которым признал противоправным запрет Минприроды охоты на лося и отменил мой приказ о внесении этого животного в Красную книгу. Я с таким решением не согласен! Минприроды будет оспаривать его!”, — заверил министр.
Напомним, Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправным меры по запрету охотиться на это животное.
Ранее Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.