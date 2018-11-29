Украинцам пообещали рейды защитников елок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ежегодно Гослесагентство вводит дополнительные меры по охране хвойных насаждений от незаконной вырубки в новогодний период. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“В новогодний период 2018-2019 годов также поручено организовать рейдовые бригады государственной лесной охраны совместно с сотрудниками Нацполиции и Госэкоинспекции, общественными инспекторами по охране окружающей среды, общественностью и представителями СМИ для выявления правонарушителей”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине стартовала природоохранная акция “Первоцвет”
Ранее украинцев предупредили, что бывает за незаконную вырубку елок. Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами — самоклеящимися этикетками. Эти средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование.
Также владельцев айфонов снабдили техническими возможностями проверять “честность” елки в один клик.
Как сообщал УНН, в этом году главные лесники страны планируют реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок. По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр.