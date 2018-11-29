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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

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Украинцам пообещали рейды защитников елок

Украинцам пообещали рейды защитников елок

Киев  •  УНН

 • 10801 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ежегодно Гослесагентство вводит дополнительные меры по охране хвойных насаждений от незаконной вырубки в новогодний период. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“В новогодний период 2018-2019 годов также поручено организовать рейдовые бригады государственной лесной охраны совместно с сотрудниками Нацполиции и Госэкоинспекции, общественными инспекторами по охране окружающей среды, общественностью и представителями СМИ для выявления правонарушителей”, — говорится в сообщении.

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Ранее украинцев предупредили, что бывает за незаконную вырубку елок. Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами — самоклеящимися этикетками. Эти средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование.

Также владельцев айфонов снабдили техническими возможностями проверять “честность” елки в один клик.

Как сообщал УНН, в этом году главные лесники страны планируют реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок. По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр.

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