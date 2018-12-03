Где купить дешевую елку: обзор цен

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Продажа новогодних елок в этом году начнется 15 декабря - за 2 недели до новогодних праздников. Хвойное дерево - отдельный кусок бюджета на праздники. Поэтому УНН решил позаботиться о вашем кошелек и промониторили рынок цен на елки в этом году.

живые елки

Самый дешевый вариант - покупать в лесных хозяйствах. Государство собирается продать полмиллиона хвойных деревьев по Украине таким путем. Цена за такую ​​елку будет 60-70 грн за погонный метр. Кроме самого лесхоза, елку по государственной цене можно будет приобрести на торговых точках, рынках и ярмарках. Просто нужно искать елку с этикеткой или пластиковой стяжкой, на которых будет указан код елки.

Если государство уже четко обозначила цену на хвойные, то от частных перекупщиков нас может ожидать полный сюрприз.



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Экономический эксперт Алексей Дорошенко прогнозирует, что цена у перекупщика будет вдвое дороже цены лесхоза.



"Перекупщики закладывают в цену расходов на логистику. Ведь надо же доставить елку целиком, чтобы она не осыпалась ... и еще надо немного заработать. Поэтому, я думаю, что не меньше чем в 2-3 раза будет наценка. А учитывая платежеспособность населения цены останутся примерно на уровне прошлого года ", - рассказал Дорошенко.

"Метровые елки можно будет приобрести от 120-150 грн. Чем выше и пышнее елка - тем дороже обойдется. Средняя стоимость будет около 300-400 грн за деревце полтора метра высотой. Самая низкая стоимость новогоднего символа будет в тридцатых числах декабря: "Тогда елку можно взять за бесценок", - говорит Дорошенко.

Также, живые елки можно взять в аренду в горшочках. Такую услугу предоставляют в лесных хозяйствах. Стоимость такой елки будет примерно 200 грн за метр. В случае аренды - по возвращении дерева часть средств также возвращается.



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Искусственные елки

Стоимость искусственной елки зависит от размера, материала из которого она изготовлена ​​и срока эксплуатации.

Елки ПВХ изготавливаются из пленки, они стоят дешевле. Наименьший размер 75 см стоит в среднем 300 грн. Полутораметровая елка обойдется примерно 650-700 грн. Большая - около 1550 грн.



На сосны элит класса цены выше. Искусственное дерево высотой 90 см стоит около 500 грн. 170 см - придется заплатить около 1000 грн, а за елку 300 см высотой - 3350 грн.





Самые дорогие среди искусственных елок - литые. Они так называются потому, что при изготовлении пластик выливают в формы цельных ветвей. Такие изделия наиболее похожи на живые деревья. Поэтому и цена соответствующая: полутораметровый елка пробовать более 2000 грн. Изделие высотой 230 см будет стоить до 5000 грн.

