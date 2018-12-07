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Стало відомо, якою буде ціна на мандарини під Новий рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ціна на мандарини буде залишатися стабільною, а під Новий рік цитрусові з акційних пропозицій можуть навіть трохи подешевшати. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт Олексій Дорошенко.

Стало відомо, якою буде ціна на мандарини під Новий рік

"Зараз усе йде нормально, і якщо буде йти за таким сценарієм, то ми побачимо, що ніяких підвищень ціни не буде. Ми, скоріше за все, будемо мати таку ціну до кінця місяця, можливо навіть дехто буде робити знижки – не на найкращу продукцію, на посередню", - зазначив експерт.

За його словами, знижки можливі в торгових мережах, тоді як ринки й невеликі крамниці акції рідко влаштовують.
При цьому він додав, що наразі невідомо, скільки мандаринів законтрактували імпортери на грудень. Як пояснив О.Дорошенко, контракти на поставки цитрусових в Україну укладаються за півроку, тож скоригувати обсяг цього товару на ринку в сезон дуже важко. Відповідно, якщо попит перевищить пропозицію, ціна на мандарини може зрости. Втім, на думку економіста, наразі такого не спостерігається.

Нагадаємо, проблема безпеки та якості продуктів харчування в Україні актуальна протягом останніх років. Напередодні зимових свят українці купуватимуть більше, а тому є вірогідність, що фальсифікату і просто неякісних товарів побільшає.

Напередодні Нового року в Україні на фоні ажіотажного попиту зростуть ціни на основні продукти на продовольчих ринках, тоді як в супермаркетах можна буде закупити товари зі знижками.

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