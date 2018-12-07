Стало известно, какой будет цена на мандарины под Новый год

"Сейчас все идет нормально, и если будет идти по такому сценарию, то мы увидим, что никаких повышений цены не будет. Мы, скорее всего, будем иметь такую ​​цену до конца месяца, возможно даже некоторые будут делать скидки - не на лучшую продукцию на посредственную", - отметил эксперт.



По его словам, скидки возможны в торговых сетях, тогда как рынки и небольшие магазины акции редко устраивают.

При этом он добавил, что пока неизвестно, сколько мандаринов законтрактовали импортеры на декабрь. Как пояснил О.Дорошенко, контракты на поставки цитрусовых в Украине заключаются за полгода, поэтому скорректировать объем этого товара на рынке в сезон очень трудно. Соответственно, если спрос превысит предложение, цена на мандарины может возрасти. Впрочем, по мнению экономиста, пока такого не наблюдается.



Напомним, проблема безопасности и качества продуктов питания в Украине актуальна в последние годы. Накануне зимних праздников украинцы будут покупать больше, а потому есть вероятность, что фальсификата и просто некачественных товаров больше.



Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.