Стало известно, какой будет цена на мандарины под Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Цена на мандарины будет оставаться стабильной, а под Новый год цитрусовые из акционных предложений могут даже немного подешеветь. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт Алексей Дорошенко.
"Сейчас все идет нормально, и если будет идти по такому сценарию, то мы увидим, что никаких повышений цены не будет. Мы, скорее всего, будем иметь такую цену до конца месяца, возможно даже некоторые будут делать скидки - не на лучшую продукцию на посредственную", - отметил эксперт.
По его словам, скидки возможны в торговых сетях, тогда как рынки и небольшие магазины акции редко устраивают.
При этом он добавил, что пока неизвестно, сколько мандаринов законтрактовали импортеры на декабрь. Как пояснил О.Дорошенко, контракты на поставки цитрусовых в Украине заключаются за полгода, поэтому скорректировать объем этого товара на рынке в сезон очень трудно. Соответственно, если спрос превысит предложение, цена на мандарины может возрасти. Впрочем, по мнению экономиста, пока такого не наблюдается.
Напомним, проблема безопасности и качества продуктов питания в Украине актуальна в последние годы. Накануне зимних праздников украинцы будут покупать больше, а потому есть вероятность, что фальсификата и просто некачественных товаров больше.
Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.