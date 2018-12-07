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Стало известно, какой будет цена на мандарины под Новый год

Киев • УНН

 • 22044 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Цена на мандарины будет оставаться стабильной, а под Новый год цитрусовые из акционных предложений могут даже немного подешеветь. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт Алексей Дорошенко.

Стало известно, какой будет цена на мандарины под Новый год

"Сейчас все идет нормально, и если будет идти по такому сценарию, то мы увидим, что никаких повышений цены не будет. Мы, скорее всего, будем иметь такую ​​цену до конца месяца, возможно даже некоторые будут делать скидки - не на лучшую продукцию на посредственную", - отметил эксперт.

По его словам, скидки возможны в торговых сетях, тогда как рынки и небольшие магазины акции редко устраивают.
При этом он добавил, что пока неизвестно, сколько мандаринов законтрактовали импортеры на декабрь. Как пояснил О.Дорошенко, контракты на поставки цитрусовых в Украине заключаются за полгода, поэтому скорректировать объем этого товара на рынке в сезон очень трудно. Соответственно, если спрос превысит предложение, цена на мандарины может возрасти. Впрочем, по мнению экономиста, пока такого не наблюдается.

Напомним, проблема безопасности и качества продуктов питания в Украине актуальна в последние годы. Накануне зимних праздников украинцы будут покупать больше, а потому есть вероятность, что фальсификата и просто некачественных товаров больше.

Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.

Украинские Национальные Новости

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