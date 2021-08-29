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Центральный банк Афганистана ограничил снятие средств до 200 долларов в неделю

Центральный банк Афганистана ограничил снятие средств до 200 долларов в неделю

Киев  •  УНН

 • 20025 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank) в официальной директиве приказал всем частным и международным банкам ограничить снятие средств со счетов для своих индивидуальных клиентов до 200 долларов, что соответствует 2 тысячам афганских фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Khaama Press.

Детали

В директиве отмечается, что решение "принято после возникновения финансовых трудностей в Афганистане и будет носить временный характер".

Решение было принято через несколько часов после того, как сотни людей вышли на улицы Кабула и протестовали против закрытия банков.

Центральный банк Афганистана также дал указание всем частным банкам в Афганистане восстановить свою деятельность "на основе принципов и законов центрального банка".

"Владельцам всех связанных компаний и индивидуальных счетов разрешено переводить деньги электронным способом", - говорится в директиве.

Причина в том, что с тех пор, как талибы вошли в Кабул 15 августа, банковское обслуживание для населения недоступно.
Люди столкнулись с серьезными проблемами, работодатели не могут выплачивать заработную плату, а у сотрудников заканчиваются деньги, что привело к кризису.

Дополнение

Афганистан - одна из стран мира с наименее развитой банковской системой. Из-за развала правительства после прихода талибов все финансовые учреждения, которые были на ее территории, прекратили работу.

Коммерческие банки коллективно решили приостановить обслуживание до тех пор, пока ЦБ не обнародует меры по обеспечению ликвидности денег и безопасности учреждений.

Администрация президента США Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на банковских счетах США.

Исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики "Талибана" взяли под контроль столицу страны Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном.

В этот же день президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны без создания переходного правительства. После этого большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана также покинули страну.

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