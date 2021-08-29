Центральный банк Афганистана ограничил снятие средств до 200 долларов в неделю

КИЕВ. 29 августа. УНН. Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank) в официальной директиве приказал всем частным и международным банкам ограничить снятие средств со счетов для своих индивидуальных клиентов до 200 долларов, что соответствует 2 тысячам афганских фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Khaama Press.