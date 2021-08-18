США заблокували талібам доступ до мільярдів доларів уряду Афганістану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Адміністрація Байдена заморозила резерви уряду Афганістану, які зберігаються на банківських рахунках США. Про це повідомляє УНН за даними The Washington Post.

Деталі

В адміністрації президента США заявили, що будь-які активи Центрального банку, які афганський уряд має у Штатах, не перейдуть до талібів. Таке рішення ухвалювала міністр фінансів США Джанет Єллен разом із співробітниками Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів.

За даними Міжнародного валютного фонду, центральний банк Афганістану станом на квітень тримав резервні активи на суму 9,4 мільярда доларів. Це становить приблизно одну третину річного обсягу виробництва країни. Більшість цих резервів наразі зберігають не в Афганістані, а в Сполучених Штатах, проте точна сума невідома. Майже 80 відсотків бюджету Афганістану фінансували Штати.

Афганістан сильно залежить від американської допомоги, яка зараз перебуває під загрозою. На думку експертів, адміністрація Байдена також, імовірно, зіткнеться з важким вибором щодо того, як керувати наявними санкціями щодо Талібану, які можуть ускладнити доправлення міжнародної гуманітарної допомоги афганському населенню. Представники Білого дому й міністерства фінансів відмовилися коментувати процес блокування коштів або долю економічної допомоги США Афганістану. Лише Деніел Глейзер, який працював в Управлінні тероризму і фінансової розвідки Міністерства фінансів, сказав, що усунення Афганістану від резервних фондів є очевидним першим кроком.

Також Сполучені Штати щороку надсилали приблизно 3 млрд доларів на підтримку афганських збройних сил. Припускають, що це фінансування також припинять.

Марк Вейсброт, співдиректор Вашингтонського Центру економічних і політичних досліджень, зазначив, що для уряду США блокування коштів Афганістану буде великою помилкою, адже для талібів це означатиме, що Штати хочуть знищити їх та економіку їхньої країни.

Додамо, що “Талібан” вже стикався із санкціями США, це було після терактів 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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