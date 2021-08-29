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Цетральний банк Афганістану обмежив зняття коштів до 200 доларів на тиждень

Цетральний банк Афганістану обмежив зняття коштів до 200 доларів на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Центральний банк Афганістану (Da Afghanistan Bank) в офіційній директиві наказав усім приватним і міжнародним банкам обмежити зняття коштів з рахунків для своїх індивідуальних клієнтів до 200 доларів, що відповідає 2 тисячам афганських фунтів стерлінгів в тиждень. Про це інформує УНН з посиланням на The Khaama Press.

Деталі

У директиві зазначається, що рішення "ухвалено після виникнення фінансових труднощів в Афганістані і буде носити тимчасовий характер".

Рішення було ухвалено через кілька годин після того, як сотні людей вийшли на вулиці Кабула і протестували проти закриття банків.

Центральний банк Афганістану також дав вказівку всім приватним банкам в Афганістані відновити свою діяльність "на основі принципів і законів центрального банку".

"Власникам всіх пов'язаних компаній і індивідуальних рахунків дозволено переводити гроші електронним способом", - йдеться в директиві.

Причина в тому, що відтоді, як таліби увійшли в Кабул 15 серпня, банківське обслуговування для населення стало недоступним. Люди стикнулися з серйозними проблемами, роботодавці не можуть виплачувати заробітну плату, а у співробітників закінчуються гроші, що призвело до кризи.

Доповнення

Афганістан - одна з країн світу з найменш розвиненою банківською системою. Через розвал уряду після приходу талібів всі фінансові установи, що були на її території, припинили роботу.

Комерційні банки колективно вирішили призупинити обслуговування доти, доки ЦБ не оприлюднить заходи щодо забезпечення ліквідності грошей і безпеки установ.

Адміністрація президента США Джо Байдена заморозила резерви уряду Афганістану, які зберігаються на банківських рахунках США.

Виконувач обов'язків керівника Центрального банку Афганістану Аджмал Ахмаді покинув країну після того, як у неділю, 15 серпня, бойовики "Талібану" взяли під контроль столицю країни Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над Афганістаном.

В цей же день президент країни Ашраф Гані склав повноваження і втік з країни без створення перехідного уряду. Після цього більшість високопоставлених чиновників колишнього уряду і багато політичних діячів Афганістану також покинули країну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Таліби почали призначати посадовців - першим оголосили голову Центрального банку Афганістану

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