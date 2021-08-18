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Знайшовся Ашраф Гані: президент-втікач Афганістану в ОАЕ

Київ • УНН

 • 20980 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані, який склав із себе повноваження і покинув країну 15 серпня, втік до Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це в середу заявило МЗС ОАЕ, передає УНН.

Цитата

“Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ вітали президента Ашрафа Гані і його сім’ю в країні з гуманітарних міркувань”, — заявили в міністерстві.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Особистий охоронець президента Афганістану Ашрафа Гані повідомив, що Гані полетів в Узбекистан.

Однак пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що Гані знаходиться в Омані.

Додамо

Раніше сьогодні, ЗМІ стало відомо, що посольство Афганістану в Таджикистані звернулося до Інтерполу з проханням затримати президента Афганістану Ашрафа Гані, місце розташування якого залишається невідомим до цього дня.

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