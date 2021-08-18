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Нашелся Ашраф Гани: президент-беглец Афганистана в ОАЭ

Нашелся Ашраф Гани: президент-беглец Афганистана в ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 20939 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани, который сложил с себя полномочия и покинул страну 15 августа, бежал в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в среду заявили в МИД ОАЭ, передает УНН.

Цитата

“Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям”, — заявили в министерстве.

Что было ранее

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что Гани полетел в Узбекистан.

Однако позже местные СМИ сообщили, что Гани находится в Омане.

Добавим

Ранее сегодня, СМИ стало известно, что посольство Афганистана в Таджикистане обратилось в Интерпол с просьбой задержать президента Афганистана Ашрафа Гани, местоположение которого остается неизвестным по сей день.

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