Нашелся Ашраф Гани: президент-беглец Афганистана в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани, который сложил с себя полномочия и покинул страну 15 августа, бежал в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в среду заявили в МИД ОАЭ, передает УНН.
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“Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям”, — заявили в министерстве.
Что было ранее
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что Гани полетел в Узбекистан.
Однако позже местные СМИ сообщили, что Гани находится в Омане.
Добавим
Ранее сегодня, СМИ стало известно, что посольство Афганистана в Таджикистане обратилось в Интерпол с просьбой задержать президента Афганистана Ашрафа Гани, местоположение которого остается неизвестным по сей день.