Президент Афганістану складе свої повноваження після того, як таліби увійшли в Кабул - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Відповідно до джерел Al Arabiya, президент Афганістану складе свої повноваження в найближчі кілька годин після того, як у неділю в місто увійшли таліби, інформує УНН.
Деталі
Як пише афганське видання Khaama Press, джерела повідомили, що в президентському палаці Афганістану ведуться переговори про передачу влади "Талібану".
Повідомляється, що голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла є посередником процесу.
Джерела також повідомили, що колишній голова МВС Афганістану і колишній посол в Німеччині Алі Ахмад Джалалі буде призначений главою нового тимчасового перехідного уряду.
За заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.
Зіткнення між афганською армією і талібами відбулися на південній і північній околицях міста, хоча представник талібів каже, що угрупованню було наказано не штурмувати місто, який є останнім оплотом уряду в країні.
Талібан заявив, що “не має наміру нікому мстити, і що всі, хто служив уряду і військовим, будуть прощені”.
Афганський президент заявив, що ситуація в Кабулі все ще перебуває під контролем.
Доповнення
За повідомленням Al Arabiya, громадяни Афганістану шикуються в черги, щоб забрати свої заощадження з банків, однак деякі відділення закриваються через брак ліквідності. У деяких посольствах, особливо Туреччини та Ірану, "панує повний хаос", там збираються тисячі людей, намагаючись отримати візи для поїздки в ці країни. Багато людей дуже налякані, намагаючись вибратися, повідомляє Sky News.
Американські дипломати були евакуйовані з посольства на вертольоті, і один з офіційних осіб сказав, що в місті залишиться менше ніж 50 офіційних осіб США.
За словами представника НАТО, кілька співробітників ЄС також були переведені в таємне, більш безпечне місце в Кабулі.
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що офіційні особи працюють над захистом британських громадян і допомагають колишнім співробітникам.
Росія, з іншого боку, заявила, що не збирається евакуювати своїх чиновників з Кабула.
Також Росія оголосила про засідання РБ ООН через ситуацію в Афганістані.