Президент Афганістану складе свої повноваження після того, як таліби увійшли в Кабул - ЗМІ

Деталі

Як пише афганське видання Khaama Press, джерела повідомили, що в президентському палаці Афганістану ведуться переговори про передачу влади "Талібану".

Повідомляється, що голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла є посередником процесу.

Джерела також повідомили, що колишній голова МВС Афганістану і колишній посол в Німеччині Алі Ахмад Джалалі буде призначений главою нового тимчасового перехідного уряду.

За заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.

Зіткнення між афганською армією і талібами відбулися на південній і північній околицях міста, хоча представник талібів каже, що угрупованню було наказано не штурмувати місто, який є останнім оплотом уряду в країні.

Талібан заявив, що “не має наміру нікому мстити, і що всі, хто служив уряду і військовим, будуть прощені”.

Афганський президент заявив, що ситуація в Кабулі все ще перебуває під контролем.

Доповнення

За повідомленням Al Arabiya, громадяни Афганістану шикуються в черги, щоб забрати свої заощадження з банків, однак деякі відділення закриваються через брак ліквідності. У деяких посольствах, особливо Туреччини та Ірану, "панує повний хаос", там збираються тисячі людей, намагаючись отримати візи для поїздки в ці країни. Багато людей дуже налякані, намагаючись вибратися, повідомляє Sky News.

Американські дипломати були евакуйовані з посольства на вертольоті, і один з офіційних осіб сказав, що в місті залишиться менше ніж 50 офіційних осіб США.

За словами представника НАТО, кілька співробітників ЄС також були переведені в таємне, більш безпечне місце в Кабулі.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що офіційні особи працюють над захистом британських громадян і допомагають колишнім співробітникам.

Росія, з іншого боку, заявила, що не збирається евакуювати своїх чиновників з Кабула.

Також Росія оголосила про засідання РБ ООН через ситуацію в Афганістані.