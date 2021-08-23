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Таліби почали призначати посадовців - першим оголосили голову Центрального банку Афганістану

Київ • УНН

 • 17393 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Радикальний рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, оголосив про призначення Хаджі Мохаммада Ідріса новим виконуючим обов’язки глави Центробанку країни, пише УНН.

Деталі

“Хаджі Мохаммад Ідріс призначений новим виконуючим обов’язки глави Центрального банку Афганістану. В його основні завдання зараз буде входити організація роботи державних фінансових і банківських інститутів, а також вирішення проблем населення країни”, — написав у понеділок на своїй сторінці в Twitter офіційний представник руху Забіхула Муджахід.

Раніше Аджмал Ахмаді, який виконував обов’язки глави Центробанку в уряді президента Ашрафа Гані, що втік з Афганістану, інформував, що таліби мають доступ не більше ніж до 0,1% держрезервів, оскільки їхня значна частина була заморожена Сполученими Штатами. На його думку, в нинішній ситуації таліби повинні взяти контроль над потоками капіталу, а також обмежити доступ до доларових активів в країні, щоб уникнути зростання інфляції і зубожіння населення.

# تازه :
د دولتي اداراتو او بانکي مسائلو د تنظیم او د خلکو مشکلاتو ته د رسیدګۍ په هدف د اسلامي امارت مشرتابه لخوا محترم حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست لوی رئیس په توګه و ټاکل شو.

— Zabihullah (..ذبیح الله م) (@ Zabehulah_M33) August 23, 2021

Раніше

Напередодні офіційний представник катарського політичного офісу радикального руху “Талібан” Мохаммад Сохаїл Шахін повідомив, що США і інші західні країни зіткнуться з наслідками, якщо не виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня.

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